Россия и Сербия проведут совместные учения «Славянский щит»

Москва и Белград в середине октября проведут совместные учения «Славянский щит» на территории Сербии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военных кругах.

По словам источника, в российско-сербских учениях примут участие самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы наземного и морского базирования «Панцирь-С», которые прибудут из России.

В 2019 году Россия впервые отправила зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 за пределы страны для учений «Славянский щит-2019». Комплексы развернули на авиабазе Батайница для отработки обороны территории. В тренировках также были задействованы зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», зенитные ракетные комплексы «Нева-М1Т» и «Куб-М».