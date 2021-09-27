В США запустят новый спутник дистанционного зондирования Земли Landsat 9

Американская компания United Launch Alliance запустит на орбиту новый спутник дистанционного зондирования Земли Landsat 9. Об этом сообщает «Интерфакс».

Запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas V состоится в 21:11 по московскому времени со стартового комплекса SLC-3E на авиабазе Космических сил США Ванденберг в штате Калифорния. Уточняется, что аппарат Landsat 9 оснащен самым совершенным оптическим и инфракрасным оборудованием, с помощью которого специалисты смогут получать информацию о глобальных изменениях климата, а также контролировать ситуацию с природными ресурсами планеты.

В общей сложности спутник, расположенный на высоте около 700 километров, будет передавать больше 700 изображений поверхности Земли.

Наиболее полная спутниковая фотосъемка Земли проводится НАСА в рамках программы Landsat. Группировка спутников позволяет измерять уровень осадков, солнечную радиацию, высоту уровня моря и другие природно-климатические показатели.