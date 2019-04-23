Зафиксировано ускорение наступления климатической катастрофы

Международная группа ученых измерила скорость таяния льда в Гренландии и оценила его потери с 1972 года. За последние десятилетия процессы разрушения ледников значительно ускорились в результате глобальных изменений климата. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали снимки, сделанные спутниками дистанционного зондирования Landsat. Кроме того, были получены данные о высоте ледника, изменении силы тяжести и балансе массы.

Оказалось, что в 70-е годы в Гренландии накапливалось 47 гигатонн льда в год, однако в 80-е ледники стали терять эквивалентную массу. Это продолжилось в 90-е, а после 2000 года скорость таяния резко увеличилась и достигла 187 гигатонн в год.

В настоящее время лед тает в шесть раз быстрее, чем 50 лет назад, а вклад ледников Гренландии в повышение уровня моря составил 13,7 миллиметра.

В апреле сообщалось, что рекордно теплая весна на Аляске привела к гибели по меньшей мере пяти человек. При этом средняя температура воздуха за март, зафиксированная обсерваторией NOAA, в городе Уткиагвик на севере штата была на 11 градусов выше нормы.

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