Разработан новый способ диагностики сердечно-сосудистых заболеваний

Российские ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта разработали новый способ диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, основанный на анализе крови. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One, кратко о них сообщается в пресс-релизе на сайте РНФ.

Метод основан на отслеживании активности тромбоцитов, отвечающих за свертываемость. Мониторинг можно проводить с помощью спектрального анализа с применением лазера, выявляя малейшие изменения в структуре кровяных клеток. Исследователи описали возможность переноса энергии с наночастиц, изготовленных из платины, на тромбоциты, что в перспективе позволит проводить спектральный анализ с высокой скоростью. Перенос энергии способствует более четкому выявлению рассеяния или усиления света на тромбоцитах.

Ученые создали наночастицы размером 40 нанометров, которые состоят из ионов платины и производятся через выбивание лазером из платиновой пластинки. Преимуществом их применения является потенциальное уменьшение времени, требуемого для анализа. В дальнейшем научный коллектив собирается продолжить разработку новых подходов диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.