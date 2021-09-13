Раскрыт указывающий на проблемы с сердцем необычный симптом

Неожиданное онемение и слабость в руках или ногах могут говорить о высоком уровне холестерина в крови, что может привести к проблемам с сердцем. О таком необычном симптоме пишет газета Daily Express со ссылкой на экспертов медицинского учреждения Mayo Clinic.

Также в материале раскрывается, что слабость и онемение в конечностях не являются прямыми симптомами повышенного уровня холестерина. При этом специалисты отмечают, что атеросклероз появляется при закупорке артерий жиром, холестерином и иными веществами. Покалывание в конечностях происходит, когда бляшки накапливаются в артериях, ведущих к мозгу.

Узнать точный уровень холестерина в крови можно только с помощью анализа крови. Однако медики полагают, что о повышенном холестерине также может говорить невнятная речь, временная потеря зрения на один глаз или проблемы с мышцами лица.

Специалисты подчеркивают, что у многих пациентов повысился уровень холестерина в результате диеты с высоким содержанием насыщенных жиров и транс-жиров.

Ранее кардиолог, терапевт, клинический фармаколог Юрий Мещеряков заявил, что пациентам с повышенным холестерином следует кататься на велосипеде или заниматься на велотренажере минимум полчаса в день. По словам специалиста, хорошая физическая активность дает больший эффект, чем препараты. Он также добавил, что, совмещая велотренировки с правильным рационом, можно снизить холестерин на 20-30 процентов за счет похудения.