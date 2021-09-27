YouTube запретил оспаривающий итоги выборов контент

Сервис YouTube запретил пользователям распространять видеоконтент, «ставящий под сомнение» или оспаривающий итоги выборов. На новые правила обратила внимание «Новая газета».

В комментарии говорится, что требование относится ко всем прошедшим президентским выборам в США и парламентским выборам 2021 года в Германии.

В частности, под запрет попадают материалы с «ложными утверждениями о том, что на итоги каких-либо прошедших всеобщих выборов повлияли масштабная фальсификация, ошибки или технические сбои, (...) после того как были официально утверждены финальные результаты». Также недопустимо введение избирателей в заблуждение, недостоверная информация о требованиях к кандидатам, призывы к нарушению демократических процессов и распространение материалов, полученных в результате взлома.

Администрация YouTube подчеркнула, что нарушающий правила контент будет удаляться, его владелец — получать предупреждения (после третьего подобного оповещения канал может быть заблокирован). При этом список ограничений может дополняться.

В Telegram-канале «Архипелаг Бигтех» заметили, что на данный момент неизвестно, опубликует ли видеосервис полный список стран, к которым относятся перечисленные запреты, «чтобы пользователь уже не путался постоянно, а просто следовал указаниям администрации видеохостинга».