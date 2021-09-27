Глава YouTube оценила перспективы работы в России

Глава YouTube Сюзан Воджицки: мы будем делать все возможное для работы в России

Глава YouTube Сюзан Воджицки оценила перспективы работы сервиса в России в ходе интервью Bloomberg.

«Мы действительно хотим быть уверены, что работаем и обслуживаем аудиторию настолько, насколько это возможно. И если доходит до проблем с правительством, мы всегда будем делать все возможное, чтобы их разрешить», — сказала Воджицки. Она пояснила, что при работе с властями платформа должна учитывать множество вещей, в том числе местные законы и текущую ситуацию.

Комментировать вопрос о том, удалял ли YouTube видео по запросу российских властей, Воджицки отказалась. При этом она отметила, что сервис принимает решения по запросам правительств «на основе целого ряда различных факторов».

23 сентября YouTube временно заблокировал канал «Навальный Live», связанный с Алексеем Навальным (учредителем ФБК, который включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией). Спустя небольшой промежуток времени доступ к каналу восстановили. Страница вновь появилась в поиске, а ссылка на нее снова стала активной. При этом URL-адрес канала изменился.