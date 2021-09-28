Звезда ТНТ рассказала о самом забавном случае в карьере

Стендаперша Ахмедова вспомнила, как к ней на сцену выполз мужчина и начал целовать ей ноги

Звезда шоу Stand Up на ТНТ Юлия Ахмедова вспомнила о самом забавном случае в своей карьере. Ее слова приводит WMJ.

Стендаперша рассказала, что однажды к ней на сцену выполз незнакомый мужчина и начал целовать ей ноги. По словам Ахмедовой, останавливать выступление она не решилась. «Может, у человека какой-то порыв, а я ему нагрублю и испорчу праздник. А меня пригласили, чтобы я его создавала», — объяснила она.

Также звезда ТНТ призналась, что не следит за слухами о ее романе с Русланом Белым. Она отметила, что относится к ним спокойно. «Слава богу, моя медийность не так высока, чтобы с моим именем было много вбросов. То, что меня с ним шипперят (фантазировать о романтических отношениях — прим. "Ленты.ру"), абсолютно нормально, сейчас такое время», — заявила Ахмедова.

Ранее сообщалось, что в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале стендаперша высмеяла названия выпусков шоу «Мужское/Женское». В частности, она пошутила, что тема «Нормальный и ненормальная» была посвящена ведущим программы Александру Гордону и Юлии Барановской.

Stand Up — проект канала ТНТ и компании Comedy Club Production. Он является одним из самых популярных шоу комедийного жанра на российском телевидении. Ахмедова участвует в этом проекте как комик и продюсер. Она родилась в Киргизии, в начале 2000-х окончила Воронежский государственный архитектурно-строительный университет. Во время учебы выступала в команде КВН «25-ая».