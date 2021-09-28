Названо преимущество Африки перед Европой в деле спасения планеты

Консалтинговая компания McKinsey назвала преимущество Африки перед Европой в деле спасения планеты. Как сообщается в отчете организации, отсутствие промышленного развития ставит континент на более сильные позиции для создания производства с низкими выбросами. Странам не придется тратиться на переход от предприятий, работающих на ископаемом топливе, к экологически чистым компаниям.

Как сообщают исследователи McKinsey, на континенте может быть создано почти четыре миллиона рабочих мест благодаря стремлению к нулевым выбросам к 2050 году. Но для достижения экологических целей потребуются инвестиции в размере двух триллионов долларов. Деньги пойдут на создание промышленных производств в регионе и разработку новых технологий по обеспечению электроэнергией. McKinsey сообщила, что 600 миллиардов долларов потребуется для декарбонизации существующих предприятий, а 1,4 триллиона необходимы для новых компаний. Наиболее перспективные для развития региона технологии — улавливание углерода из атмосферы и производство "зеленого" водорода.

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«У Африки есть возможность не создавать технологии с высоким уровнем выбросов и сразу же перейти к производственному сектору с низким уровнем выбросов углерода, — заявил старший партнер McKinsey в Найроби Картик Джаярам. — Африка может избежать будущих затрат, так как обойдется без дорогостоящего перехода от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии».

Однако без каких-либо обязательств по декарбонизации Африка может, наоборот, удвоить выбросы почти до 830 мегатонн углекислого газа к 2050 году. «Чтобы изменить эту траекторию, потребуются решительные действия», — заявили в McKinsey.

В 2009 году богатые государства договорились до 2020 года собирать по 100 миллиардов долларов ежегодно в фонд помощи бедным странам для борьбы с изменением климата. Однако ранее в сентябре Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила, что выполнить этот план не удалось. Больше всего получилось собрать в 2019 году — 79,6 миллиарда долларов.

