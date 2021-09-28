Добывать биткоины предложили с помощью атомной энергии

Мэр американского города Майами Фрэнсис Суарес, давний сторонник биткоина, призвал майнить его с помощью атомной энергии. Переход на безуглеродную добычу криптовалюты снизит ее вред для окружающей среды, пишет о таком предложении The Wall Street Journal. Выдержки из материала приводит Business Insider.

Суарес продвигает город как место для майнеров криптовалюты, цифровых бирж и криптоинвестиционных фирм. По словам чиновника, многие экологические, социальные и управленческие проблемы, связанные с добычей биткоинов, «проистекают из того факта, что большая часть добычи ведется в угледобывающих странах».

Мэр рассказал, что криптовалютные фирмы и энергетическая компании Florida Power & Light обсуждали возможность покупки дешевых земельных участков вблизи атомной станции. Florida Power & Light отказалась комментировать прошедшие переговоры, но представитель компании Билл Орлов обратил внимание, что Южная Флорида стала центром притяжения для криптовалютной индустрии. «Мы надеемся на поддержку дальнейших инноваций и развитие, которому поспособствуют эти компании», — подытожил Орлов.

Майнеры рассматривают атомные станции и за пределами Майами. Стартап по генерации атомной энергии Oklo, например, заключил 20-летний контракт на поставку энергии для компании Compass Mining. Генеральный директор Oklo Джейкоб Девитт рассказал, что он получил заявки и от других криптовалютных фирм, хотя сделку еще не одобрили американские власти.

В Сальвадоре — первой в мире стране, признавшей биткоин национальной валютой — предложили другой источник энергии для добычи криптовалюту. Ее хотят майнить с помощью «дешевой, стопроцентно чистой и возобновляемой энергии вулканов».

По данным Bitcoin Mining Council, 56 процентов энергии, используемой для питания сети биткоина, генерируется из возобновляемых источников. Главы компаний ARK Funds и Square Crypto в апреле утверждали, что цифровые деньги помогут в борьбе с изменением климата больше, чем любая государственная субсидия или программа по развитию «зеленой» энергетики.