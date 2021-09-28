В центре Петербурга трех девушек запрягли в карету вместо коней

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге трех девушек запрягли в карету вместо коней

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину и трех девушек, которых запрягли в карету вместо лошадей для съемки клипа. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «78 новости».

На кадрах видно, как в упряжке кареты идут три девушки на каблуках. В экипаже сидит молодой человек, который снимал девушек на видео.

По информации канала, организатором скандального перформанса оказался рэпер Iammind. Исполнитель заявил, что вложил в ролик глубокий смысл: это метафора цифрового рабства, в которое попадают девушки в наши дни.