Постояльцы отравились химикатами в роскошном отеле в разгар вечеринки

В Шотландии 11 постояльцев роскошного отеля отравились химическим веществом. Об этом сообщает Daily Record.

Инцидент произошел в городе Полмонт вечером в воскресенье, 26 сентября. По данным издания, в разгар свадебной вечеринки, проходящей в гостинице, туристы пожаловались на стойкий запах хлора.

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи — после эвакуации здания они доставили в больницу семь человек. Остальные получили медицинскую помощь в отеле.

По предварительным данным, утечка химикатов произошла в спа-зоне. Прежде чем разрешить гостям вернуться в здание, сотрудники экстренных служб разместили их в другом крыле отеля.

Ранее в августе в Великобритании десятки туристов посетили спа-зону в отеле и отравились ядовитым газом. 24 человека, включая нескольких несовершеннолетних, экстренно госпитализировали после купания в бассейне. В результате инцидента некоторым пострадавшим пришлось провести вентиляцию легких.

