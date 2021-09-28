Slava Marlow рассказал о своих заработках и тратах

Музыкант Slava Marlow рассказал, что получает 35 тысяч долларов за бит

Музыкант Slava Marlow (настоящее имя Артем Готлиб) дал интервью Юрию Дудю, в котором рассказал о своих тратах и заработках. Выпуск опубликован на YouTube-канале журналиста.

Исполнитель заявил, что в настоящее время получает 35 тысяч долларов за бит. Он вспомнил, что однажды ему предлагали еще большую сумму, однако заказчиком был каппер, который зарабатывает на ставках на спорт. Продюсер предположил, что эти деньги были заработаны нечестным путем, поэтому отказался от заказа.

Slava Marlow отметил, что большую часть заработанного тратит на путешествия и оборудование. Его домашние колонки стоят больше миллиона рублей.

«Я обожаю звук. Я, по ходу, становлюсь потихоньку аудиофилом. Это единственная штука, на которую не жалко тратить деньги», — сказал музыкант.

Ранее Slava Marlow заподозрили в минировании школы в его родном Новосибирске. Артист рассказал, что в школу, которую он когда-то окончил, пришло письмо от его имени. Отправитель заявил, что «отправит школу в воздух». Полицейские приходили домой к матери музыканта, чтобы расспросить ее о письме.