Умерла звезда сериала «Бэтмен» Джин Хейл

Скончалась американская актриса и сценаристка Джин Хейл. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на семью покойной.

Отмечается, что артистка умерла еще 3 августа в Санта-Монике. Что стало причиной смерти голливудской звезды, на данный момент неизвестно. Ей было 82 года.

Джин Хейл родилась 27 декабря 1938 года в Солт-Лейк-Сити. Артистка сыграла более 60 ролей в кино. Широкой публике она известна по таким телепроектам, как «Альфред Хичкок представляет», «Дикий, дикий Запад», «Мой любимый марсианин» и оригинального сериала «Бэтмен» с Адамом Уэстом в главной роли. У женщины осталось трое детей от брака с американским актером Дэбни Коулменом. Хейл была также основателем собственной продюсерской компании Coleman-Tanasescu Entertainment.

В августе этого года сообщалось о смерти англо-американской актрисы Патриции Хичкок О’Коннелл. Женщина была единственной дочерью режиссера Альфреда Хичкока и сценаристки Альмы Ревиль.