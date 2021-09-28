В России оценили запреты YouTube оспаривать итоги выборов

Первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России (ОП) Александр Малькевич прокомментировал новость о том, что YouTube запретил контент, в котором оспариваются итоги выборов в некоторых странах. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил новые правила видеохостинга, назвав их цензурой.

«Новые правила YouTube — очевидный пример очень ангажированной, политически предвзятой модерации контента, что по сути является политической цензурой», — заявил Малькевич. Он уточнил, что согласно новым правилам оспаривать результаты выборов нельзя только в «цивилизованных» странах вроде США и Германии. При этом в России «можно безнаказанно делать, что угодно», а YouTube не будет на это реагировать. По словам члена ОП, новые правила делят мировые страны по принципу «свой-чужой», а также откровенно попирают свободу слова.

Малькевич также обвинил YouTube в злоупотреблении доминирующим положением. «Введение подобных дискриминационных правил будет способствовать росту числа фейков и росту объема недостоверной информации о выборах в неугодных странах, с которыми YouTube, ссылаясь на свои же правила, бороться не будет», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Малькевич отметил, что выстроить эффективный диалог с Google и YouTube пока сложно из-за отсутствия полноценных представительств корпораций в России. Однако ситуацию должен исправить закон «о приземлении» иностранных IT-компаний, согласно которому корпорациям придется открывать в стране официальные офисы с 1 января 2022 года.

YouTube анонсировал новые правила модерации контента в конце сентября. На площадке запретили публиковать контент, ставящий под сомнения итоги президентских выборов в США и парламентских выборов в Германии. При этом новый запрет не касается выборов в Госдуму России, которые состоялись в середине сентября.