На Украине нашли способ достичь уровня развития Польши

Украине требуется 200 миллиардов долларов инвестиций, чтобы достичь уровня экономического развития Польши. Об этом заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов на форуме «Индустриальные парки 2025», передает издание LB.ua.

Материалы по теме Опомнились Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия? Слили в трубу. Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России?

По его словам, нынешний объем инвестиций не позволяет ускорить рост экономики республики, поэтому их необходимо увеличивать. «По темпам экономического роста, сейчас, нам нужно 70 лет. Нас это не устраивает. Решить эту проблему должны индустриальные парки», — сказал нашедший способ повысить экономические показатели страны Чернышов.

Чиновник добавил, что в стране планируется создать 25 индустриальных парков, стоимость которых обойдется украинским властям в два миллиарда гривен в год (около 5,4 млрд рублей). При этом, отметил он, доход инвесторов при вложениях в индустриальные парки обычное вдвое выше, чем в других секторах экономики.

Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предсказал стране тяжелый экономический кризис. По его словам, прежде всего кризис коснется электроэнергетики и теплоснабжения, а следующая зима для Украины будет «очень тяжелой». Связано это будет с тем, что Евросоюз нуждается в дополнительных объемах газа из России.

Аналогичные прогнозы озвучил директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров. По его мнению, украинцы могут столкнуться с такими экономическими последствиями из-за наполнения государственного бюджета и обесценивания стоимости труда граждан.