Альпинист сравнил очереди на Эльбрус с пробками в Москве

Российский альпинист и путешественник Андрей Курочкин сравнил очереди при восхождении на Эльбрус с пробками в Москве. Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, во время высокого туристического сезона в июле и августе склоны горы переполнены — людям, идущим с разной скоростью, приходится обгонять друг друга.

«Дорожка узкая, есть склон, есть перила в виде веревок, чтобы за них схватиться. Мы были на вершине минут пять, потому что люди все подходят и подходят. Там такой поток людей, можно сравнить со МКАДом», — описал он происходящее.

Курочкин также дал рекомендации туристам, планирующим восхождение на Эльбрус. Он посоветовал взять с собой солнцезащитный крем и мазать им лицо каждый час. Кроме того, альпинист предупредил, что такое путешествие требует серьезной подготовки и может обойтись в 100 тысяч рублей.

Ранее в сентябре альпинист Сергей Ефимов, покоривший Эльбрус, назвал главную опасность, с которой могут столкнуться путешественники при восхождении на гору. По его словам, «самое страшное» — это непогода, резкое падение температуры воздуха и плохая видимость. Он призвал использовать в таких условиях GPS-устройство или ставить отметки на местности, чтобы не заблудиться.