Врач заявил о росте неврологических симптомов COVID-19

Число пациентов с коронавирусом, у которых фиксируют неврологические симптомы COVID-19, увеличивается. Об этом завила врач-терапевт Людмила Лапа, сообщает телеканал «Звезда».

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«Неврология пошла сильно, это неоспоримо, то есть головные боли, нарушения сна, то, что мы видим, совершенно так», — заявила Лапа.

Она добавила, что не заметила роста числа пациентов с COVID-19 с симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что во вторую волну коронавируса значительно чаще стали встречаться желудочно-кишечные проявления инфекции. Она уточнила, что речь идет о тошноте, рвоте, диарее и потере аппетита. По словам медиков, сейчас рассматривается гипотеза, согласно которой ЖКТ может стать источником проникновения коронавируса в организм человека.