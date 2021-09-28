Названы основные симптомы коронавируса новой волны

Hаучный руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова в интервью РИА Новости назвала симптомы коронавируса, которые чаще всего встречаютсч у пациентов с коронавирусной инфекцией с последние месяцы.

По словам медика, во вторую волну коронавируса значительно чаще стали встречаться желудочно-кишечные проявления инфекции. Она отметила, что, по результатам метаанализа 35 исследований с выявленной коронавирусной инфекцией, общая распространенность таких симптомов составила 15 процентов. Наиболее частыми врачи называют тошноту, рвоту, диарею и потерю аппетита. Причем у десятой части пациентов респираторные нарушенния отсутствуют.

Омарова отметила, что в настоящее время рассмтривается гипотеза, что желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) может служить «входными воротами» для COVID-19 наравне с органами дыхания.

Поражению органов пищеворения при коронавирусной инфекции, уточняет врач, способствуют повышенная проницаемость слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта вследствие системного воспаления и расстройства микроциркуляции.

Ранее стало известно, что болезнь коронавирусом в тяжелой форме у женщин может привести к проблемам с зачатием детей. Это касается и тех, кто пытается забеременеть при помощи процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). При этом, парам, в которых мужчина перенес коронавирусную инфекцию, при сложностях с зачатием советуют обратиться к врачу-андрологу. Он подберет курс препаратов длительностью 2,5-3 месяца, так как именно три месяца необходимы, чтобы организм мужчины начал новый курс цикла производства сперматозоидов.

