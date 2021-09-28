Появилось видео обрушившегося на машины в Пермском крае моста

Очевидцы сняли на видео обрушившийся на машины в Пермском крае мост

В Пермском крае на дороге Пермь — Екатеринбург на машины обрушился пешеходный мост. Видео последствий аварии появилось вTelegram-канале KP.RU.

На кадрах видно, что половина пешеходного моста лежит на дороге. Рядом с местом обрушения находятся пожарные и сотрудники скорой помощи.

Обрушение моста произошло ночью во вторник, 28 сентября. Конструкция упала на самосвал МАN и автомобиль «Газель». Как сообщили в ГИБДД, погибли два водителя.

Ранее в Волгоградской области грузовик обрушил автомобильный мост. Водитель 50-тонного большегруза нарушил правила дорожного движения и въехал на аварийную переправу, проигнорировав предупредительный знак о 10-тонном ограничении по весу для транспорта на мосту.