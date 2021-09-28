Талибы опровергли запрет на бритье бород и стильные прически

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) назвал недействительным запрет брить бороды и носить стильные прически в провинциях Каписа, Гильменд и Тахар. Ранее появившуюся инфомрацию опроверг член комиссии по культуре Министерства культуры и информации Инаамулла Самангани, передает TOLO News.

По словам чиновника, письменные требования, распространенные в провинциях, не являются официальной позицией радикального движения.

«Министерство добродетели и порока официально заявляет, что не направляло никаких предписаний; все, что публикуется в социальных сетях, не принадлежит министерству», — заявил Самангани.

Ранее жители провинций рассказали, что местные отделения Министерства культуры в некоторых афганских провинциях запретили стильные прически, бритье бород и стрельбу на свадьбах. Талибы в провинции пообещали наказывать всех, кто ослушается запрета.