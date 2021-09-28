Активистки Femen оголили грудь из-за закона о запрете абортов в Техасе

Топлес-активистки движения Femen выступили с протестами у посольства США в Мадриде

Активистки движения Femen выступили с протестами у посольства США в Мадриде из-за закона о запрете абортов, принятом в штате Техас. Девушки оголили грудь и сделали надписи в поддержку жительниц американского штата. Кадры с места событий публикует Ruptly.

По данным очевидцев, у посольства собрались три активистки, все они — топлес. На девушках можно увидеть надписи «Легальные аборты спасают жизни!», а также изображения границ Техаса, с которых стекает кровь.

1 сентября в Техасе вступил в силу закон, запрещающий женщинам делать аборт, если у плода уже есть сердцебиение. Процедуру разрешается провести только в случае, если зачатие произошло в результате инцеста или изнасилования или если присутствует «чрезвычайная ситуация медицинского характера».

Администрация президента США Джо Байдена готова подать в суд на штат Техас из-за этого закона, а глава Минюста, генеральный прокурор США Меррик Гарленд подчеркнул, что ведомство намерено защищать жительниц штата.

Правозащитные группы отмечают, что фактически закон вводит запрет на аборты вообще, поскольку 85-90 процентов женщин обычно делают аборт на сроке от шести недель беременности.