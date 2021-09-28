Мать ребенка с откушенным тигром пальцем раскрыла подробности произошедшего

Мать ребенка, которому тигр откусил палец в парке «Тайган» в Крыму: буду писать заявление

Мать годовалого ребенка, которому тигр откусил большой палец в сафари-парке «Тайган» в Крыму, раскрыла подробности произошедшего. Она рассказала Telegram-каналу «Mash на волне», что намерена писать заявление в Следственный комитет и добиться открытия дела.

По ее словам, барьеры были установлены ненадлежащим образом, поэтому тигр смог ударить по сетке и зацепить когтем ее сына. Она добавила, что если бы ребенок сам вытянул руку, то «всей руки бы не было».

Кроме того, по словам женщины, в медпункте парка никого не было, администрация не пыталась выйти на связь с пострадавшими.

27 сентября сообщалось, что в Крыму в зоопарке «Тайган» тигр откусил палец годовалому ребенку. В региональном Минздраве заявили, что ребенок был госпитализирован с ампутацией пальца, его состояние ребенка не вызывает опасений.

