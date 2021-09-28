Бывшая жена беглого российского банкира раскрыла ужасы жизни с супругом

Бывшая гражданская жена беглого российского банкира Сергея Пугачева графиня Александра Толстая раскрыла ужасные подробности жизни в браке и после расставания с супругом. Интервью публикует Telegraph.

Светская львица рассказала, что на протяжении восьми лет жила в условиях тирании, не имея возможности работать. По этой причине, когда Пугачев попытался заставить ее последовать за ним во Францию, где он скрывался от судебного преследования, она приняла решение остаться в Великобритании. «Я жила в страхе перед ним и поняла, что не хочу снова проходить через это», — пояснила она.

По словам Толстой, после этого мужчина полностью перестал обеспечивать ее финансово, в этот момент она также потеряла собственный туристический бизнес. «Я не была готова к такому повороту событий. Тревожность чуть не сломила меня, но я все равно не усомнилась в своем решении», — призналась женщина.

Кроме того, в мае 2020 года во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, российские власти выселили ее и детей из особняка в Лондоне из-за долгов ее бывшего возлюбленного перед страной. «Я только и делала, что рыдала. Ситуация была безвыходной», — заключила героиня материала.

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В июне того же года стало известно, что Россия выиграла тяжбу с Пугачевым, который требовал взыскать с Москвы более 14 миллиардов долларов (более одного триллиона рублей). По итогам рассмотрения возражений Международный арбитражный суд в Париже встал на сторону Москвы и отклонил требования банкира. Он должен возместить российскому бюджету расходы на разбирательство в размере 5,8 миллиона долларов (417,6 миллионов рублей).

Сергей Пугачев был бенефициаром разорившегося в 2010 году Межпромбанка. В 2015 году московский арбитраж признал его и еще троих топ-менеджеров банка виновными в действиях, которые привели к банкротству кредитного учреждения. Например, их обвинили в выдаче заведомо невозвратных кредитов и выводе ликвидных активов. Пугачева обязали выплатить 75,6 миллиарда рублей. Банкир пытался оспорить решения в нескольких инстанциях в России, в том числе в Верховном суде, однако попытки не увенчались успехом.