Путин объявил о росте выплат военным

Президент России Владимир Путин сообщил о росте выплат военным и сотрудникам правоохранительных органов в 2023 году, пишет РИА Новости.

«Всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысим темпы индексации окладов денежного содержания на пять процентов дополнительно», — объявил он.

Кроме того, как уточнил президент, принято решение увеличить довольствие сотрудников Министерства внутренних дел (МВД), Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной таможенной службы и других ведомств. В предстоящие два года общая сумма будет расти темпами в девять процентов. Таким образом, пояснил Путин, будет сокращен разрыв между доходами и выплатами военным, образовавшийся в последние годы.

Глава государства выступил на совещании по экономическим вопросам и также пообещал, что у россиян вырастут пенсии. Средства на индексацию уже предусмотрены, сообщил он.