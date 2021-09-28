Путин заявил о новой помощи семьям с детьми

Президент России Владимир Путин не исключил дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего семей с детьми, передает ТАСС.

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«Это важно как на этапе принятия закона о бюджете, так и в ходе его исполнения, чтобы своевременно, оперативно вносить коррективы, уточнения в программы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы, при возможности — запускать дополнительные меры поддержки наших граждан, прежде всего семей с детьми», — отметил президент.

Также он заявил, что повышение пенсий в ближайшие годы продолжится. Средства на индексацию заложены в проект бюджета, подчеркнул Путин.

В конце августа Путин поручил провести единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим — по 10 и 15 тысяч рублей соответственно. Также он подписал указ о единовременной выплате жителям блокадного Ленинграда и награжденным за его защиту. Размер выплаты составит 50 тысяч рублей.

В середине августа в России начались единовременные выплаты семьям с детьми школьного возраста в размере 10 тысяч рублей. Оформить ее можно на портале госуслуг до конца октября.