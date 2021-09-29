Названы самые ненадежные модели авто с пробегом

Глава Fresh Auto Мигаль отнес Nissan Qashqai м Citroen C5 в топ ненадежных авто с пробегом

Понятие «неудачная модель автомобиля» индивидуально, но в число ненадежных машин с пробегом входят несколько моделей, заявил генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль, пишет «Прайм».

По словам эксперта, у каждой модели есть удачные и неудачные модификации. Согласно данным органа технического надзора за безопасностью транспортных средств TÜV, самыми ненадежными авто с пробегом эксперты назвали Nissan Qashqai, Chevrolet Spark/Matiz, Mazda RX-8. Кроме того, в «черный» топ отнесли Citroen C5, а также Land Rover Range Rover Sport.

По словам специалиста, при покупке машины с пробегом главное — читать такие рейтинги. Кроме того, он посоветовал ознакомиться с краш-тестами и отзывами владельцев.

Ранее россиянам перечислили способы узнать настоящий пробег подержанного авто. Один из методов — осмотр цифр на механическом приборе. Если они стоят неровно и как будто «прыгают» относительно друг друга, то это верный признак вмешательства.