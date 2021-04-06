Россиянам назвали способы узнать настоящий пробег подержанного авто

Покупатели подержанного автомобиля могут самостоятельно узнать настоящий пробег и были ли занижены показатели одометра. Для этого существует несколько способов, пишут «Аргументы и Факты».

Один из методов — осмотр цифр на механическом приборе. Если они стоят неровно и как будто «прыгают» относительно друг друга, то это верный признак вмешательства. На цифровых приборах определить это труднее. Информация о пробеге в таких машинах хранится в памяти электронного блока управления (ЭБУ), в управляющей электронике разных систем и даже в электроприводе сидений и парктронике. Чтобы узнать нужные данные, нужен специальный сканер. В таком случае проще всего будет провести комплексную диагностику авто в дилерском центре.

Большой пробег также можно определить по внешнему виду автомобиля. Если машина проехала больше 100 тысяч километров, у нее на кузове появляются сколы, трещины, потертости и разводы, а фары приобретают желтоватый цвет. Внутри салона возраст транспортного средства выдают руль, подлокотники, водительское кресло, кнопки со стертым рисунком, изношенные элементы отделки, засаленная поверхность торпеды, царапины на личинке замка зажигания. Обычно интерьер машины становится потертым и неопрятным после 200 тысяч километров, тогда же по краям педалей полностью сходит резиновая накладка. Кожа на руле лоснится и блестит ближе к 80 тысячам, на водительском сиденье она вытягивается и топорщится складками в районе 150 тысяч.

Если автомобиль проехал больше 250 тысяч километров, на поверхности лобового стекла появляются потертости от щеток стеклоочистителей. Вертикальные царапины на боковых стеклах выдают пробег в 200-250 тысяч километров. При 300 тысячах двери становятся расшатанными и плохо фиксируются. После 400 тысяч пассажирский диван продавлен, подушка водительского сиденья деформирована.

Ранее сообщалось, что в России подскочили цены на подержанные авто. Пятилетние машины стали стоить дороже, чем новые в 2017 году.