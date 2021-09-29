Москвич полтора года питался только чаем и описал свой опыт

Россиянин полтора года пил только зеленый чай и воду и рассказал, как изменилась его жизнь

Москвич Константин Бахурин, который отказался от еды на полтора года и пил только чай и воду, описал свой опыт в беседе с «Лентой.ру».

Россиянин объяснил, что в ходе духовных поисков ограничивал свое питание в течение семи лет: сначала отказался от мяса, потом вообще от всех продуктов животного происхождения, позже перешел на фрукты. Последние полтора года практики он пытался отказаться от еды в пользу праны — пил только воду и зеленый чай.

После того как долго пил зеленый чай, стал замечать изменения в себе. Было легко, он давал мне тонус. Я чувствовал, как размягчаются ткани. Как будто меня несло течением — берегов не замечал. По-другому услышал музыку. Стал чувствовать мышцы, внутренние органы. Мысленно путешествовал по Индии, Китаю, был в Гималаях, Японии. Перестал пользоваться зеркалом. Мне казалось, что у меня удлиняется лоб, уходит асимметрия лица, искривления в ногах Константин Бахурин инструктор цигун и специалист по чаю с двадцатилетним опытом

Бахурин рассказал, что из-за перемен в питании его жизнь сильно изменилась: иногда он не спал по четверо суток, но не испытывал усталости: занимался на турниках, практиковал йогу, катался на велосипеде. Зеленый чай, по его словам, стал «хорошим проводником в духовную сферу и интересным попутчиком во время трансформаций».

Москвич отметил, что иногда нарушал собственную аскезу и все-таки что-то съедал. Он объяснил, что его соблазняли запахи конкретных блюд: шаурмы или курицы.

Бахурин добавил, что не знал об опасностях чая: он, по его словам, вымывает кальций и обезвоживает. Позже это сказалось на его состоянии.

Тем не менее, он оценивает опыт как положительный: утверждает, что смог принять себя и пережить духовную трансформацию буквально в московской квартире, не совершая путешествий в Тибет и другие «места духовной силы».

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