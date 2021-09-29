ФСБ показала пачки денег и оружие при обысках по делу преступного сообщества

Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти показало обыски у участников преступного сообщества по делу об афере на 890 миллионов рублей. Видео спецоперации публикует Следственный комитет России (СКР) на своем YouTube-канале.

На запись попали документы, печати, оружие и пачки денег в разной валюте. По версии следствия, группа, которую возглавлял бывший полицейский, используя подконтрольные ей фиктивные компании, готовила поддельную бухгалтерию и получала право на налоговый вычет по НДС. Там образом аферисты получили более 890 миллионов рублей.

Установлено, что в группу также входил адвокат Адвокатской палаты Ленинградской области.