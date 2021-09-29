Напавшего на пост ДПС в Ингушетии боевика посадили на 27 лет

Ахмеда Имагожева, который вместе с еще одним боевиком напал на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе 31 декабря 2019 года, посадили на 27 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Южном окружном военном суде.
Установлено, что в 2019 году Имагожев вступил в ряды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). 31 декабря он вместе с сообщником наехал на машине на двух сотрудников ДПС. После этого боевики подбежали к патрульной машине, в которой находился еще один полицейский, и напали на него с ножом.
Проезжавший мимо сотрудник ФСБ пытался остановить атаку, но также был ранен. В ходе перестрелки с полицией сообщника Имагожева ликвидировали.
Выжившего боевика признали виновным по статье 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») и статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.
Первые пять лет Имагожев будет отбывать наказание в тюрьме.