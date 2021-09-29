Умер легендарный джазмен Лонни Смит

Cкончался легендарный джазовый органист Лонни Смит, известный по прозвищу Доктор. Об этом сообщает NPR.

Смит умер во вторник, 28 сентября, в своем доме во Флориде. Ему было 79 лет. Причиной смерти джазмена стал фиброз легких.

Лонни Смит родился 3 июля 1942 года в пригороде Буффало, штат Нью-Йорк. Благодаря наставлениям матери, он увлекся госпелом, блюзом и джазом. В подростковом возрасте он начал играть на органе Хаммонда (электромеханический музыкальный инструмент, спроектированный и построенный Лоуренсом Хаммондом — прим. «Ленты.ру»), которым вскоре в совершенстве овладел. По признанию современников и критиков, Смит считался лучшим исполнителем на данном инструменте.

Смит активно сотрудничал с американским джазменом и десятикратным обладателем «Грэмми» Джорджем Бенсоном, играл с саксофонистом Лу Дональдсоном. Он также записывал музыку в качестве бэнд-лидера на Columbia Records и участвовал в нескольких коллаборациях с рокером Игги Попом.