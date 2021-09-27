Умер легендарный американский саксофонист Альфред Пи Ви Эллис

В возрасте 80 лет ушел из жизни легендарный американский саксофонист, композитор и аранжировщик Альфред Джеймс Пи Ви Эллис. Об этом сообщается на официальной странице музыканта в Facebook.

Причиной смерти музыканта стали проблемы с сердцем. Поклонники и коллеги Эллиса принесли его семье соболезнования в соцсетях и назвали артиста «безмолвным блестящим гением».

Альфред Джеймс Эллис родился 21 апреля 1941 года во Флориде. Его первое публичное выступление состоялось в 1954 году, еще в школьником возрасте. В конце 70-х годов в Сан-Франциско Эллис собрал коллектив с саксофонистом Дэвидом Либманом — бывшим коллегой Майлза Дэвиса. Пи Ви Эллис также знаменит по многочисленным коллаборациям с другими известными музыкантами. В частности, он работал с Джеймсом Брауном, Джинджером Бейкером и Ваном Моррисоном.

Ранее сообщалось о смерти основателя британской рок-группы Status Quo Алана Ланкастера. Музыкант умер в возрасте 72 лет в своем доме в Австралии, где прожил 45 лет.

