Одна из самых известных в мире картин оказалась подделкой

Искусственный интеллект с вероятностью в 91,78 процента определил как подделку одну из самых известных в мире картин, написанную Питером Паулем Рубенсом «Самсон и Далила», оригинал которой, как считается, выставлен в Национальной галерее Лондона, сообщает The Guardian.

Участники швейцарского проекта Art Recognition проанализировали картину при помощи нейросетей. Несколько раз сравнив ее с 148 другими картинами Рубенса, искусственный интеллект каждый раз приходил к выводу, что на 90 процентов или даже больше она была написана другим художником.

Лондонская национальная галерея приобрела это полотно на аукционе Christie's еще в 1980 году за 2,5 миллиона фунтов стерлингов (около 250 миллионов рублей) — по рекордной для того времени цене. На сегодняшний день это эквивалентно 6,6 миллиона фунтов стерлингов (около 660 миллионов рублей), хотя в действительности выручить за картину можно будет значительно больше.

В то же время, нейросеть подтвердила, что другая картина из Национальной галереи — «Вид на Хет Стин ранним утром» — на 98,76 процента является произведением кисти Рубенса. Некоторые эксперты считают, что «Самсон и Далила» — лишь реплика оригинала, который Рубенс написал в 1608-1609 годах для своего покровителя Николааса Рококса. В 1640 году картина исчезла и была найдена в 1926 году.

Ранее стало известно, что считавшаяся давно утерянной картина XVII века кисти известного художника Чезаре Дандини найдена в церкви американского города Нью-Рошель. Представители церкви заявили, что картину пожертвовал в начале 1960-х годов бывший монсеньор, купивший ее в неустановленной картинной галерее в Лондоне.