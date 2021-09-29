В Якутии придумали способ обеспечить арктические районы продуктами

В Якутии с помощью частной авиации доставят продукты в 45 отдаленных сел

В Якутии придумали новый способ логистики, с помощью которого будут доставлять продукты в 45 отдаленных сел. Об этом пишет ТАСС.

Обеспечить арктические села в отдаленных районах продовольствием получится с помощью частной авиации.

«Для завоза продуктов мы запустили программу полетов самолетами Ан-2 с привлечением частной авиации. В села мы доставляем расширенный перечень социально значимых продуктов — это колбасные изделия, фрукты, овощи, молочные продукты», — рассказал генеральный директор ОАО «Якутоптторг» Николай Алексеев.

Также он заявил, что в планах увеличить число полетов и сформировать список с расписанием рейсов. Для запуска новой схемы доставки продуктов жители арктических сел сами выходили на субботник и готовили авиаплощадки.

Новая схема доставки продовольствия позволила удешевить провоз грузов. Это было сделано благодаря отказу от дорогих вертолетов, на которых раньше осуществлялась доставка. Так, Ан-2 оказался дешевле вертолета Ми-8 в 2,5 раза, заявил Алексеев.

Ранее сообщалось, что в труднодоступные арктические села Якутии после десятилетнего перерыва начали доставлять продукты с помощью стыковочных рейсов Ан-2.