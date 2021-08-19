Ан-2 возобновили доставку продуктов в арктические села Якутии спустя десять лет

После десятилетнего перерыва Ан-2 начали доставлять продукты в арктические села Якутии

В труднодоступные арктические села Якутии после десятилетнего перерыва начали доставлять продукты с помощью стыковочных рейсов Ан-2. Об этом сообщается на сайте регионального министерства сельского хозяйства.

По словам местных жителей, подобные рейсы последний раз выполнялись около десяти лет назад. На данный момент из поселка Усть-Куйга в отдаленные села Усть-Янского, Верхоянского и Эвено-Бытантайского районов выполнено уже десять авиарейсов.

«В села Тумат, Хайыр, Сайылык Усть-Янского района доставлен 6291 килограмм раннего картофеля, в села Кустур, Джаргалах Эвено-Бытантайского района доставлено 3322 килограмма картофеля, в села Улахан-Кюель и Бала Верхоянского района доставлено 2188 килограммов картофеля», — говорится в сообщении.

Первый заместитель генерального директора АО «Якутоптторг» Сайдам Степанов заявил, что рейсы до труднодоступных наслегов удалось осуществить благодаря уменьшению чартерных рейсов из Якутска, а также из-за возможности доставки продовольствия водным путем.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России расширит программу «Дальневосточный гектар» на территорию Арктики. Глава правительства отметил, что теперь граждане смогут получить земельные участки по упрощенной процедуре, а также в более короткие сроки.