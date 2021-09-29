Латвия столкнулась с риском остаться без запасов газа к зиме

Инчукалнское подземное хранилище газа (ПХГ) может опустеть к январю следующего года, опасается латвийская компания AS Conexus Baltic Grid (Conexus), которая занимается хранением и распределением природного газа. Об этом пишет издание Leta.

Руководитель отдела корпоративной стратегии Conexus Янис Эйсакс предсказал, что настоящим вызовом окажется разброс между ценами этой зимы и теми, которые будут весной 2022 года. В настоящее время стоимость газа — 30 евро за мегаватт-час. «Это значит, что каждый лишний мегаватт-час, закупленный и хранящийся в Инчукалнсе, грозит потерей 30 евро весной», — уверен он.

Из-за этого торговцы осторожны в формировании запасов, объяснил Эйсакс. Поставщики перестали закачивать газ в крупнейшее латвийское газохранилище и изымают резервы, отметил представитель Conexus. По его словам, в ПХГ к январю останется только резервный запас (около трех тераватт-часов). Таким образом, страна столкнулась с риском остаться без запасов топлива.

Это единственное в Балтии функционирующее газохранилище. По величине объема газа (2,3 миллиарда кубометров) оно является третьим в мире ПХГ, созданном в водоносном пласте, после Касимовского (Россия) и Шемери (Франция). Основную часть газа Латвия получает из России через газопровод в Пскове. Ранее в Conexus сообщали, что ПХГ в Инчукалнсе наполнено на 74 процентов от обязательного объема на зимний сезон.

Фьючерсы на газ в Европе вновь превысили 1000 долларов за тысячу кубометров на торгах 29 сентября. На пике цена доходила до 1040 долларов за тысячу кубометров.