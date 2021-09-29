В России допустили ограничить выдачу кредитов уже в 2022 году

Депутат Госдумы Аксаков: закон об ограничении выдачи кредитов могут принять в 2022 году

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что законопроект об ограничении выдачи банками кредитов могут принять в первом чтении в октябре этого года. Он допустил, что инициативу примут в начале 2022 года, пишут «Известия».

Подчеркивается, что законопроект предусматривает ограничения только по отношению к необеспеченным потребительским кредитам, которые предоставляются в России не для предпринимательской деятельности. Депутат объяснил, что лимиты не коснутся залоговых видов ссуд — например, ипотек и автокредитов.

Однако планируется, что закон установит максимально допустимые доли отдельных видов рискованных займов в общем объеме. Срок введения ограничений определит совет директоров Центробанка в зависимости от актуальной ситуации на рынке.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков считает, что введение одинаковых для всех запретов повлечет критические последствия для небольших банков. Кроме того, вызывает опасения потенциальное ограничение доступа к займам отдельных групп россиян: например, граждан с низким уровнем дохода или неофициальными заработками. Это решение чревато развитием теневого рынка финансирования, считает эксперт.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина пообещала ограничить выдачу кредитов при первой возможности. Она добавила, что соответствующая инициатива уже внесена в Госдуму.