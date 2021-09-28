Правительство поддержало идею об ограничении выдачи кредитов россиянам

Российские власти поддержали идею ЦБ об ограничениях на выдачу кредитов, однако такие меры следует распространить только на сектор необеспеченного потребительского кредитования, считает кабмин. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на отзыв правительства на соответствующий законопроект.

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Депутаты Госдумы должны более подробно обосновать необходимость наделения ЦБ правом вводить количественные ограничения по выдаче кредитов для населения, сказано в документе. Также нужно убрать дифференцированный подход к различным банкам и вернуть норму о предварительных консультациях с правительством, подчеркнули в кабмине.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что сложившаяся ситуация на рынке потребкредитования потребует от ЦБ быстро перейти к прямым запретам на выдачу отдельных ссуд. Законопроект пока не приняли из-за разногласий с правительством, отметила она.

«Пока коллег в правительстве мы не можем убедить, к сожалению. Есть какие-то опасения. Но, на наш взгляд, законопроект, конечно, нужно принимать быстрее», — подчеркнула Набиуллина. Законопроект о прямых количественных ограничениях в сфере кредитования внесли в Госдуму весной этого года.