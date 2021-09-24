В России взлетела выдача необеспеченных кредитов

«Эквифакс»: количество необеспеченных кредитов в России выросло на 36 процентов

Во втором полугодии текущего года количество необеспеченных кредитов, которые банки выдают населению, выросло более чем на треть (плюс 36 процентов). Такую информацию предоставил генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин, передают «Известия».

Общая выдача займов выросла на 19,6 процента. К концу года, считает эксперт, рост выдачи кредитов составит как минимум 20 процентов, введенные Центробанком ограничения не смогут остановить его.

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Лагуткин объясняет такую динамику тем, что в условиях высокой инфляции, поднявшейся до семи процентов, и близкого к погрешности роста реальных располагаемых доходов населения заемщики будут тратить средства на потребление, а не на обслуживание долгов.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин подтвердил такую тенденцию, объяснив ее восстановлением экономики и отложенным спросам. Кроме того, на ускорение заимствований влияют относительно низкие ставки и завышенные инфляционные ожидания.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев года россияне набрали 562 тысячи автокредитов. Это на 34,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, аналитическая компания Frank RG подсчитала, что в августе россияне набрали рекордный объем потребкредитов. Банки одобрили 2,1 миллиона займов наличными на сумму 646,7 миллиарда рублей.