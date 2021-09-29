Татьяна Лазарева призналась в длительном приеме антидепрессантов

Телеведущая Лазарева рассказала о приеме антидепрессантов и их влиянии на развод с Шацем

Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева призналась, что длительное время принимает антидепрессанты. Лекарства оказали влияние на развод с ее бывшим супругом, телеведущим Михаилом Шацем, рассказала Лазарева на своем YouTube-канале.

Лазарева заявила, что принимала и продолжает сейчас принимать «совсем небольшую дозу» антидепрессантов», поскольку ее настроение меняется скачкообразно. Она призналась, что провела работу над собой, стала более спокойной и научилась отслеживать изменения в эмоциональном состоянии.

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«Но раньше, как только я начинала пить таблетки, все было хорошо, через несколько месяцев прекращаешь — и разводишься с мужем», — подчеркнула телеведущая.

Актриса добавила, что Шац также столкнулся с непростыми психологическими эпизодами. Она выразила сожаление, что не существует единого лекарства от такого заболевания, как депрессия.

«Ужасно мучаешься, когда рядом с тобой человек, который проходит депрессию. Я просто помню Мишу, мужа моего, в свое время, когда нас с телевидения поперли, он был в реальной депрессии. Все, что я ему ни говорила, — он не слышал», — рассказала Лазарева.

Ранее Татьяна Лазарева призналась в желании совершить самоубийство. Она рассказала, что находилась в тяжелом психическом состоянии в 2018 году. По словам актрисы, она больше не боится говорить то, о чем думает.