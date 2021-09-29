Популярная блогерша умерла в 35 лет

Популярная американская YouTube-блогерша Мел Томпсон (Mel Thompson) из США скончалась в возрасте 35 лет. Об этом сообщил супруг умершей Паффин Томпсон (Puffin Thompson) в социальной сети Instagram.

Мужчина опубликовал серию фотографий с женой. «Я скучаю по ней и всегда буду ее любить. Она была опорой нашей семьи. Дети разговаривали с ней без остановки, она всегда шла с ними на контакт и помогала решать разные проблемы», — написал он. Томпсон также отметил, что его супруга запомнилась всем как талантливый визажист.

Причина смерти блогерши не разглашается. По данным Daily Mail, Томпсон страдала от целого ряда заболеваний, в частности, от синдрома Элерса — Данлоса, который характеризуется повышенной растяжимостью кожи.

На аккаунт блогерши в YouTube было подписано около 170 тысяч пользователей. Томпсон снимала видео о красоте и макияже.

Ранее сообщалось, что американский TikTok-блогер Габриэль Салазар (Gabriel Salazar) погиб в автомобильной аварии. По предварительным данным, смертельное ДТП случилось в минувшее воскресенье, 26 сентября, в Сан-Антонио, штат Техас.