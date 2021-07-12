Популярный российский блогер погиб в ДТП

Популярный российский блогер, мастер спорта по шоссейно-кольцевым мотогонкам Иван Куренбин погиб в результате столкновения его автомобиля с опорой линии электропередачи (ЛЭП). Как сообщает «Пятый канал», ДТП произошло в поселке Стрельцово Выборгского района Ленинградской области.

Авария произошла поздним вечером. Вместе с Куренбиным в автомобиле находилась его спутница Татьяна Игушина. Женщина также погибла.

По словам очевидцев, желтый Porsche Куренбина на большой скорости слетел с проезжей части в кювет, после чего столкнулся с опорой ЛЭП. Автомобиль загорелся. Ни водитель, ни пассажир не смогли выбраться.

Отмечается, что опознать, кто именно находился за рулем автомобиля, пока не удалось, так как тела сильно обгорели. Причины ДТП выясняются.

36-летний Куренбин был призером и многократным победителем дрифт-соревнований, владельцем отеля в Санкт-Петербурге и блогером. Игушина занималась мотогонками.