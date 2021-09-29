Кремль оценил вероятность обсуждения Путиным и Эрдоганом темы Крыма

Песков: Путин и Эрдоган на переговорах в Сочи не будут обсуждать тему Крыма

Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах, которые пройдут в Сочи, не будут затрагивать тему Крыма. Вероятность обсуждения оценил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, в плане Крыма обсуждать с турецкой стороной нечего. Российский лидер не раз приглашал Эрдогана в Крым, «чтобы просто посмотреть, что там на самом деле», добавил Песков.

Ранее профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал заявил, что Путин и Эрдоган могут заключить «историческую сделку» на личной встрече в Сочи. По его словам, жесткие высказывания в отношении статуса Крыма, которые были сделаны турецким лидером с трибуны Генассамблеи ООН, могут быть частью выстраивания переговорных позиций перед предстоящей встречей.

Встреча Путина и Эрдогана пройдет в Сочи 29 сентября. Глава МИД России Сергей Лавров назвал одну из тем встречи российского и турецкого президентов — они обсудят выполнение договоренностей о борьбе с террористами в Идлибской зоне деэскалации. Лавров уточнил, что обязательство выполняется медленно со стороны Турции.