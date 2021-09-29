Инфекционист назвал лучшее время для ежегодной вакцинации от COVID-19

Инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА Новости рассказал, какое время для будущей вакцинации от коронавируса можно считать лучшим.

Специалист назвал август оптимальным временем для того, чтобы ежегодно делать прививку от COVID-19. «А от гриппа — сентябрь-октябрь», — сказал он.

Эксперт пояснил, что вакцинироваться необходимо перед осенним подъемом заболеваемости, однако в жару этого лучше не делать, чтобы не обострять проблемы со здоровьем, которые вызывает высокая температура на улице, как, например, повышенное давление и обезвоживание. Вакцинироваться нужно тогда, когда спадет жара, то есть август для этого оптимален, заключил Тимаков.

Ранее Тимаков назвал сроки окончания пандемии коронавируса. По его словам, она продлится еще как минимум год. Только после анализа весенних показателей заболеваемости станет понятно, насколько COVID-19 адаптировался и как он меняется, считает он.