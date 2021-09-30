На Украине засомневались в использовании Россией ядерного оружия

Алексей Арестович об использовании Россией ядерного оружия: они не пойдут на это

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович выразил сомнение в том, что Россия может использовать ядерное оружие против Украины. Он высказался об этом в интервью YouTube-каналу Politka-live.

Арестович ответил на вопрос о том, что будет делать Украина, если Россия использует ядерное оружие.

«Мы используем свои возможности в РФ, о которых они прекрасно знают, поэтому они не пойдут на это», — сказал Арестович.

Арестович, который также является спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), ранее заявил, что Киев рассматривает вопрос привлечения миротворческого контингента на линию разграничения в Донбассе, однако для этого в организации, отправляющей миротворцев, должен быть достигнут консенсус. При этом он усомнился в том, что Россия согласится допустить в Донбасс миротворцев.