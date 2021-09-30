На Украине предложили поднять зарплаты чиновникам в 50 раз

Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу Politеka-live заявил, что украинским чиновникам следует поднять зарплаты в 50 раз.

По его мнению, депутаты получают очень мало. Он добавил, что государство совершает «колоссальную ошибку», платя низкие зарплаты чиновникам.

Арестович сообщил, что министр обороны получает 47 тысяч гривен (128,5 тысячи рублей ), а замглавы офиса президента — 14 тысяч гривен (38,2 тысячи рублей). «Это о чем вообще? В 50 раз всем нужно [поднять зарплаты]», — заявил он.

Ранее депутат Верховной Рады от фракции «Голос» Кира Рудик заявила, что две тысячи долларов в месяц — слишком маленький доход, чтобы с комфортом проживать в Киеве, не залезая в «кубышку». По словам члена фракции «Слуга Народа» Михаила Радуцкого, вместе с женой ему приходится тратить около 125 тысяч гривен (340 тысяч рублей) ежемесячно. Он пояснил, что большую часть из этих денег берет из средств, которые получил от продажи бизнеса еще до избрания депутатом. «