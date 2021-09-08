В Раде снижение рождаемости объяснили социальным чувством украинцев

Отсутствие надлежащей социальной политики привело к рекордному снижению рождаемости на Украине. Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Павленко, сообщается на сайте политической силы.

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По его словам, с 2013 по 2019 годы на Украине в среднем за год рождалось около 500 тысяч детей, а по последним статистическим данным, за первое полугодие 2021 года на Украине родилось только 132 595 детей.

«Это антирекорд, это ответ общества на громкие празднования 30-летия независимости. Так как именно рождаемость и готовность родить ребенка являются для Украины наиболее честным показателем социального чувства населения», — объяснил Павленко и призвал сократить расходы на зарплаты силовикам и чиновникам.

Парламентарий отметил, что ухудшение демографической ситуации связано с неравномерным распределением государственного бюджета. К другим проблемам он отнес недоступность качественных медицинских услуг, а также негативные тенденции в области социальных выплат, трудоустройства, о чем власти умалчивают в «фейковых отчетах об успехах в социально-экономической политике».

Ранее другой депутат парламента от ОПЗЖ сказал, что преступная политика по отказу от российского газа таких «предателей родины», как бывший украинский президент Петр Порошенко, привела к фактическому уничтожению экономики и бюджета страны.

Он подчеркнул, что из-за подобных действий украинский народ был на грани выживания. Десятки миллионов украинцев уехали «собирать клубнику, подтирать итальянские задницы, просто быть чернорабочими, рабами за хлеб» в Европу, рассказал депутат.