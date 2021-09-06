В Раде рассказали о превращении украинцев в рабов из-за «преступной» политики

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива рассказал о том, к чему привел отказ Киева от российского газа. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne, передает РИА Новости.

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Кива отметил, что преступная политика по отказу от российского газа таких «предателей родины», как бывший украинский президент Петр Порошенко, экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, привела к фактическому уничтожению экономики и бюджета страны. Он подчеркнул, что из-за подобных действий украинский народ был поставлен на грань выживания. Десятки миллионов украинцев уехали «собирать клубнику, подтирать итальянские задницы, просто быть чернорабочими, рабами за хлеб» в Европу, рассказал депутат.

Парламентарий также добавил, что нынешнюю ситуацию на Украине можно охарактеризовать как «предсмертные судороги».

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что президент страны Владимир Зеленский за два с половиной года управления государством не проявил нужных умений. Экс-премьер Украины подчеркнул, что Зеленский неумело управляет страной. «Ни одного самолета за семь лет не построили, не выкатили, как у нас говорят», — обвинил президента Азаров.