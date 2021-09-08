Раскрыта стоимость поездки Зеленского в США

Расходы на перелет президента Украины Владимира Зеленского и его делегации в США и обратно составили 8,4 миллиона гривен (более 23 миллионов рублей). Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на данные государственного портала использования публичных средств.

Как отмечает издание, во время рабочей поездки глава государства посетил три американских города: Вашингтон, Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Все расходы на перелет были оплачены предварительно, в переводе на американскую валюту они составили около 316 тысяч долларов.

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Журналисты также раскрыли стоимость всех зарубежных перелетов Зеленского с начала 2021 года. На эти цели было потрачено более 16,6 миллионов гривен (почти 46 миллионов рублей) из бюджета страны. Отмечается, что указанные цифры не отражают всех расходов на поездки президента. Они не включают в себя командировочные, питание и проживание политика и его окружения.

Рабочий визит Зеленского в США начался 31 августа. На следующий день политик встретился с президентом страны Джо Байденом. Главы государств выступили против строительства газопровода «Северный поток-2» и приняли соглашение о стратегическом партнерстве Киева и Вашингтона. Кроме того, американский лидер вновь подчеркнул, что США готовы поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность.